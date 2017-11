Actualidade

Nove pessoas morreram e duas ficaram feridas na sequência de um incêndio, ocorrido na noite de quarta-feira, num edifício de apartamentos em Taiwan, informou hoje a polícia, que disse suspeitar de fogo posto.

O incêndio deflagrou num bloco de pequenos apartamentos com divisões de madeira, no qual residiam sobretudo operários da construção civil estrangeiros, situado no popular distrito de Zhonge, em Nova Taipé, de acordo com o Serviço de Bombeiros.

Quando os bombeiros conseguiram extinguir as chamas, ao fim de uma hora de combate, descobriram dois corpos carbonizados.