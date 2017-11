Actualidade

O Iraque lançou hoje no deserto a derradeira operação militar para eliminar os últimos redutos do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no país.

"O exército, a polícia federal e [as forças paramilitares do] Hachd al-Chaabi começaram, esta manhã, uma vasta operação para 'limpar' a região [desértica] de Al-Jazira, que se estende pelas províncias de Salaheddine, de Ninive e de Al-Anbar", anunciou o general Abdelamir Yarallah, do Comando Conjunto das Operações (JOC), que integra as forças que combatem o EI no Iraque.

DM (FPA) //