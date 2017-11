Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) advertiu hoje, em Macau, que as medidas implementadas por Lisboa no tema da operação turística podem fazer regressar um "silêncio assustador" às ruas da cidade.

No discurso de abertura do 43.º Congresso Nacional da APAVT, que hoje começou, em Macau, Pedro Costa Ferreira afirmou ter o dever de "chamar a atenção particular da tutela e da Confederação [do Turismo Português]" para "o tema da operação turística na cidade de Lisboa".

Referindo-se, sobretudo, às restrições impostas pela Câmara de Lisboa à circulação de autocarros turísticos na zona histórica da capital, mas também a novas medidas em estudo, o responsável considerou-as de "alterações profundas".