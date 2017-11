Zimbabué

A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) pediu ao exército do Zimbabué para divulgar as identidades e o paradeiro dos detidos durante o levantamento militar que levou à demissão na terça-feira do Presidente Robert Mugabe.

A ONG de defesa dos direitos humanos falou com familiares do ministro das Finanças, Ignatius Chombo, que asseguraram que se encontra detido, tendo também confirmado a detenção do titular da pasta da Educação, Jonathan Moyo, apesar de ressalvar que o facto de ter retomado a atividade na rede Twitter após a renúncia de Mugabe pode querer dizer que estará de novo em liberdade.

"Os militares deviam esclarecer se efetuaram detenções no Zimbabué e entregar eventuais criminosos às autoridades civis pertinentes de acordo com a lei", afirmou o diretor da HRW para a África Meridional, Deva Mavhinga.