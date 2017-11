Actualidade

Cerca de 30 empresas participam em três missões ao México, até outubro de 2018, para mostrar a inovação nacional e estabelecer negócios em novos setores como o agroalimentar, reciclagem ou máquinas industriais, no âmbito do projeto "Portugal Connect".

O projeto, que vai na terceira edição, foi lançado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana (CCILM) e tem como objetivo aproximar as empresas portuguesas do mercado do México.

Depois das tecnologias de informação e do setor automóvel, as novas apostas para conquistar o mercado mexicano passam pela maquinaria industrial para o tratamento de superfícies metálicas, pela reciclagem de metais e pela área agroalimentar.