Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores do Registo e Notariados vai apresentar queixa à polícia caso não seja autorizado a realizar o plenário na Conservatória dos Registos Centrais, hoje à tarde, em Lisboa, disse à Lusa o dirigente sindical Arménio Maximino.

Mais de uma centena de trabalhadores concentraram-se hoje de manhã entre as 08:00 e as 09:00 em frente à Conservatória dos Registos Centrais do Ministério da Justiça, na rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa, em protesto contra a realização de um plenário na quarta-feira e o impedimento de uma nova reunião marcada para hoje à tarde.

"Às 14:00 estaremos aqui, vamos pedir à dirigente da conservatória para nos indicar o local para a reunião. Se não nos for indicado chamaremos a polícia para que seja lavrado um auto de ocorrência e uma participação às entidades competentes", disse à Lusa Arménio Maximino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Registo e Notariados (STRN), durante a concentração.