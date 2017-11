Seca

O Governo admite reduzir a quantidade de água que as empresas que fazem descargas nos rios podem captar, no âmbito de uma reavaliação a todas as licenças atribuídas, anunciou hoje o ministro do Ambiente.

"Vamos reavaliar todas as licenças. É um trabalho que se faz uma a uma", afirmou o ministro João Pedro Matos Fernandes, à margem de uma conferência em Lisboa, acrescentando que "em janeiro ou fevereiro o trabalho deverá estar concluído".

"Em algumas licenças, em alguns setores e em algumas zonas mais críticas, [as empresas] podem ter que reduzir a quantidade de afluentes que podem rejeitar ou reduzir a quantidade de água que podem captar, afirmou à margem da conferência anual do BCSD Portugal - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, em Lisboa.