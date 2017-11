Actualidade

(CORREÇÃO NA LISTA DE RESTAURANTES COM UMA ESTRELA MICHELIN) Tenerife, Espanha, 22 nov (Lusa) - Portugal conquistou a primeira estrela Michelin para os restaurantes Vista (Portimão) e Gusto (Almancil), na edição de 2018 do Guia Espanha e Portugal, hoje apresentado, e que destaca o crescente gosto pela alta gastronomia.

Com a atribuição da primeira estrela ('muito bom na sua categoria, compensa parar') ao Vista, do 'chef' João Oliveira, e ao Gusto, do alemão Heinz Beck e do italiano Daniele Pirillo, Portugal passa a contar com 18 restaurantes com uma estrela e cinco restaurantes com duas estrelas ('cozinha excelente, vale a pena o desvio') do Guia Michelin.

"As honras do ansiado galardão no país lusitano vão para os restaurantes Gusto, que deslumbra com pratos com vincado cariz mediterrânico internacional, e Vista, onde se assina uma equilibra proposta de linha moderna, sempre cimentada à volta dos produtos da zona e do mar", afirma a Michelin, na divulgação das novidades para o próximo ano.