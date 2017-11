Seca

O ministro do Ambiente admitiu hoje que o preço da água possa vir a subir, mas garante que as tarifas se vão manter no próximo ano, porque "já estão aprovadas"

À margem da conferência anual do BCSD - Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável Portugal, o ministro João Matos Fernandes disse aos jornalistas que "é fundamental falar em eficiência hídrica, e o preço é um fator quando se fala em eficiência".

O ministro lembrou que "as tarifas de 2018 já estão aprovadas", mas que é preciso repensar o seu preço "em tempos de escassez".