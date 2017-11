Legionella

Um homem está internado no Hospital Geral [Covões] do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra com o vírus da 'legionella', disse à agência Lusa fonte da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

Segundo a mesma fonte, o doente deu entrada naquela unidade hospitalar na terça-feira com um diagnóstico inicial de pneumonia.

"Imediatamente se procedeu às diligências normais nesta situação, que é fazer o inquérito epidemiológico", acrescentou.