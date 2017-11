Actualidade

O peso dos impostos, que tem vindo a crescer ininterruptamente desde 2009 entre os países da OCDE, aumentou em 2016 para o valor mais alto da série histórica (de 1965), alcançando os 34,3% do PIB, foi hoje divulgado.

De acordo com os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o peso dos impostos aumentou em 20 dos 33 países membros para os quais foram disponibilizados dados, tendo descido em 13, entre os quais Portugal que passou de 34,6% do PIB em 2015 para 34,4% em 2016.

No ano passado, as taxas mais elevadas de impostos em percentagem do PIB registaram-se na Dinamarca (45,9%), França (45,3%) e Bélgica (44,2%), enquanto as mais baixas foram observadas no México (17,2%), Chile (20,4%) e Irlanda (23,0%).