Actualidade

A polícia federal brasileira deteve hoje o ex-chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro Régis Fichtner, acusado pelo Ministério Público Federal de receber 1,5 milhões de reais (391,6 mil euros) de suborno, noticiou hoje a imprensa brasileira.

De acordo com o jornal O Globo, Régis Fichtner era um dos "homens fortes" do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, preso em novembro do ano passado pela operação Lava Jato, que investiga um grande esquema de corrupção no Brasil.

A operação policial de hoje, que prendeu também o empresário Georges Sadala e outras pessoas e foi batizada como 'C'est Fini' (que em francês significa "é o fim"), é um desdobramento das investigações da Operação Calicute, que levou à detenção de Sérgio Cabral.