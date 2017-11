Actualidade

O novo presidente do Tribunal Constitucional angolano, o juiz conselheiro Manuel Miguel da Costa Aragão, assumiu hoje o objetivo de "encontrar consensos" no mandato que agora inicia, prometendo uma fiscalização preventiva e sucessiva das ações do Estado.

O juiz conselheiro, que até agora presidia ao Tribunal Supremo, falava aos jornalistas no palácio presidencial, depois de empossado nas funções pelo chefe de Estado, João Lourenço, tendo assumido o diálogo como outra das metas deste mandato.

"Sempre na mira de procurar fazermos o nosso melhor, dando o nosso saber com base num diálogo na busca de consensos, tendo em conta a delicadeza das matérias que nós vamos ser chamados a decidir. E sobretudo porque neste domínio a última palavra é nossa. Portanto, vai haver grande responsabilidade, grande entrega e grande estudo e discussão para ponderarmos os prós e os contras", assumiu o juiz conselheiro Manuel Miguel da Costa Aragão.