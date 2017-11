Actualidade

O Presidente de Moçambique anunciou hoje duas mudanças, uma no elenco do Governo e outra a nível provincial, de acordo com despachos divulgados.

Filipe Nyusi nomeou a vice-ministra dos Negócios Estrangeiros, Nyeleti Mondlane, como nova ministra da Juventude e Desportos, lugar até agora ocupado por Alberto Nkutumula.

O chefe de Estado indicou ainda Júlio José Parruque administrador do distrito da Matola, segunda maior cidade do país, como novo governador da província de Cabo Delgado.