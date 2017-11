Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que Portugal está "no bom caminho em termos de redução da dívida pública", mas advertiu para os possíveis efeitos no crescimento da indefinição no quadro europeu, em particular na Alemanha.

Durante uma visita à feira anual de solidariedade da associação Novo Futuro, no Centro de Congressos de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a desvalorizar os avisos da Comissão Europeia sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2018.

Questionado se pensa que esses avisos não se vão concretizar, respondeu: "Ai, aquilo? Não, isso não se concretiza. Não, a Comissão Europeia tem de dizer aquilo que diz. Tem de dizer a Portugal, tem de dizer à França, à Itália, à Bélgica, tem de dizer a vários países - vejam só, para se ter noção de como são países muito importantes".