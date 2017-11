OE2018

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais defendeu hoje que as alterações ao regime simplificado de IRS "não afeta de maneira nenhuma" os baixos rendimentos nem permite que os "mais ricos possam manipular o sistema" para "pagar menos impostos".

Na discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) e das várias propostas de alteração, António Mendonça Mendes garantiu que a medida "não afeta de maneira nenhuma" as pessoas com baixos e médios rendimentos e também "não deixa que os prestadores de serviço mais ricos possam manipular o sistema que existe para simplificar e não para baixar impostos".

De acordo com o governante, "com a proposta que hoje está em discussão, ninguém que ganhe menos de 2.300 euros é afetado e quem verdadeiramente tem de justificar despesas são os que, ganhando mais de 100 mil euros, tenham optado por não ter contabilidade organizada".