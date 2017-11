Actualidade

O "Castelo da Fantasia", uma instalação iluminada com 12 metros de altura que está pela primeira vez em Portugal, é uma das novidades da programação de Natal promovida pela Câmara de Viseu, que foi hoje apresentada.

O presidente da Câmara, Almeida Henriques, mostrou-se convencido de que o castelo, que ficará instalado no Rossio, "vai fazer as delícias da pequenada" e ser utilizado pelos adultos para fazer fotografias que invadirão as redes sociais.

Inspirada num castelo alemão, esta estrutura foi estreada em França, na cidade de Nice.