Actualidade

A UGT condenou hoje a posição da Comissão Europeia, que na quarta-feira advertiu que uma nova subida do salário mínimo em Portugal pode ter um impacto negativo no emprego de trabalhadores com baixas qualificações.

Para a central sindical, o aumento do salário mínimo é "um imperativo económico e social", pelo que as declarações da comissária europeia Marianne Thyssen, responsável pela pasta do Emprego e Assuntos Sociais "não têm qualquer fundamento".

"A UGT condena tais declarações, que reiteram uma ideia que a Comissão Europeia já expressou quando de anteriores aumentos do salário mínimo, considerando que as mesmas não têm qualquer fundamento", refere em comunicado.