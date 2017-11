Actualidade

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para a ocorrência de precipitação localmente intensa durante a tarde, sendo mais provável nos distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal e Santarém, indica um aviso à população.

Segundo a ANPC, e de acordo com informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os valores acumulados de precipitação poderão atingir os 30 mm em duas a três horas, situação que, a confirmar-se, pode dar origem a inundações em locais identificados como historicamente vulneráveis.

A mesma previsão refere também que entre as 12:00 e as 18:00 de hoje não são de excluir aguaceiros nos distritos de Portalegre e Castelo Branco, embora com menor intensidade.