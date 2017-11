Actualidade

O primeiro-ministro saudou hoje a proposta da Comissão Europeia de criar uma reserva de meios próprios da proteção civil da União Europeia (UE), sustentando que reiterou recentemente essa ideia junto do presidente do executivo comunitário.

"Saúdo a decisão da Comissão Europeia de avançar com a criação de uma reserva de meios próprios de proteção civil da UE. Esta proposta vem ao encontro do que vimos defendendo há vários anos e que reiterei a Jean-Claude Juncker na sua passagem por Lisboa há menos de um mês", diz António Costa numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A mensagem do chefe do Governo de Portugal foi publicada esta tarde, horas depois de se saber que a Comissão Europeia propôs a criação da reserva de meios próprios da proteção civil comunitária, com aviões de combate a incêndios e bombas de água especiais, para fazer face a catástrofes como os fogos recentes em Portugal.