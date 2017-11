Incêndios

O Turismo de Portugal vai ter um programa de incentivos financeiros para a realização de congressos nas zonas afetadas pelos incêndios, disse hoje a secretária de Estado do Turismo, em Macau.

À margem do 43.º Congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que começou hoje em Macau, Ana Mendes Godinho explicou que este programa de incentivos será aplicado em função do número de participantes do evento.

"O Turismo de Portugal tem um mecanismo de apoio para que se realizem eventos e congressos no centro, nas zonas dos incêndios", disse a governante aos jornalistas, acrescentando que "haverá um incentivo financeiro em função do número de participantes".