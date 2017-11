Actualidade

O presidente Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) disse hoje que a petição pela eliminação do pórtico de Neiva da autoestrada A28 vai ser discutida no parlamento após a entrega do documento subscrito por mais de sete mil pessoas.

"O assunto vai ser discutido em plenário. Com a entrega das sete mil assinaturas, o processo foi espoletado, está a andar. Era isso que pretendíamos", afirmou Luís Ceia em declarações à agência Lusa.

Em causa está o pórtico de Neiva da autoestrada A28, antiga SCUT (Sem Custos para o Utilizador) que liga Viana do Castelo ao Porto, situado à entrada de uma zona industrial da capital do Alto Minho e que é considerado "entrave" à atividade empresarial da região.