Actualidade

A multinacional Vestas, ligada ao setor eólico, vai criar 350 postos de trabalho com a abertura de um centro de inovação no complexo da Lionesa, indicou hoje o administrador do grupo localizado em Leça do Balio, Matosinhos.

Em declarações à agência Lusa, no âmbito da cerimónia de lançamento do projeto, Pedro Pinto avançou que a Vestas pretende investir entre cinco e dez milhões de euros no Norte do país, tendo um contrato mínimo de dez anos.

O responsável tem expectativa de que a este investimento se juntem outros e falou em mais duas multinacionais com as quais a Lionesa prevê "fechar negócio até ao final do ano".