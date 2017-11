Actualidade

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) reduziu de três anos e cinco meses para oito meses de prisão suspensa a pena aplicada a um médico que filmou secretamente os seios de várias raparigas em consultas de rotina.

O acórdão do TRP, a que a Lusa teve hoje acesso, julgou parcialmente procedente o recurso interposto pelo médico de família de 64 anos.

A Relação do Porto absolveu o clínico do crime de pornografia de menores agravado, uma vez que "não ocorre em nenhuma circunstância uma atividade sexual explícita, nem os órgãos sexuais externos se mostram filmados ou fotografados, mas apenas as mamas".