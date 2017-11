Actualidade

A obra "Comeste? Sim, Mãe", da jovem artista Nicoleta Sandulescu, é a vencedora da segunda edição do Prémio Paula Rego, ao qual concorreram 37 alunos da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (FBAUL), foi hoje anunciado.

A escolha da artista Paula Rego, que reside em Londres, foi anunciada pelo filho, o realizador Nick Willing, numa sessão que decorreu na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais.

Ao prémio, no valor de mil euros, apresentaram-se 85 candidatos com obras a concurso, e as 37 escolhidas por Paula Rego numa primeira seleção, estão expostas na Casa das Histórias até 08 de janeiro de 2018.