Actualidade

O Halle-Gooik venceu hoje o Dina Moscovo, por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo B da Ronda de Elite da UEFA Futsal Cup, deixando o Sporting a um triunfo de assegurar a presença na 'final four'.

No pavilhão João Rocha, em Lisboa, Starodubov colocou o Dina em vantagem, aos seis minutos, mas Galan Carsi, aos 24, e Leitão, aos 28, operaram a reviravolta no marcador e deram ao conjunto belga o primeiro triunfo nesta fase da prova.

Com este resultado, o Sporting poderá assegurar já hoje o quinto apuramento para uma 'final four' da prova, caso vença os croatas do Nacional Zagreb. A partida tem início marcado para as 20:30, no reduto 'leonino'.