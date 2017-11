Actualidade

O Vitória de Guimarães perdeu hoje em casa dos austríacos do Salzburgo por 3-0, em jogo da quinta jornada do grupo I da Liga Europa de futebol, mas ainda mantém algumas hipóteses de apuramento para a fase seguinte.

Dabbur, aos 26 minutos, deu início ao triunfo austríaco, que permitiu ao Salzburgo assegurar desde já o apuramento e primeiro lugar do grupo, tendo Ulmer, em cima do intervalo (45+1) e Hwang (67) anotado os restantes golos da sua euqipa.

A derrota deixa os vitorianos no último lugar do grupo com quatro pontos, mas um triunfo na última jornada, na receção aos turcos do Konyaspor, pode ainda dar o apuramento, mas, neste caso, a equipa portuguesa necessita que os franceses do Marselha, que hoje empataram 1-1 na Turquia, percam na receção ao Salzburgo.