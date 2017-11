Actualidade

A seleção portuguesa de basquetebol iniciou hoje a pré-qualificação para o Eurobasket de 2021 com uma derrota, ao perder com o Chipre por 69-67, em Nicósia.

Portugal, que ao intervalo vencia por 42-41, defronta na próxima ronda, a segunda do grupo C, o Luxemburgo, em jogo agendado para as 16:00 de domingo, em Almada.

