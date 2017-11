Actualidade

O conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai passar a disponibilizar imagens do Centro de Vídeo-arbitragem para que possam ser utilizadas pelas televisões que transmitem os jogos sempre que existe revisão de lances no relvado.

"Trata-se de algo que já estava previsto", disse Ana Raquel Brochado, porta-voz do conselho de arbitragem, em declarações ao site oficial da FPF.

Ainda de acordo com Raquel Brochado, "as televisões poderão mostrar imagens do trabalho do vídeo-árbitro nos momentos em que o árbitro procede a uma revisão no relvado".