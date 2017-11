Actualidade

O Sporting de Braga estreou-se hoje no grupo D da ronda de elite da UEFA Futsal Cup com uma pesada derrota por 7-0 perante os atuais campeões, os espanhóis do Inter.

Em Torrejón de Ardoz, nos arredores de Madrid, os minhotos já perdiam por 5-0 ao intervalo, com golos Elisandro, aos oito minutos, Bruno Taffy, aos 11, do português Ricardinho, aos 13, e de Gadeia, aos 17 e 20.

Na segunda parte, os campeões europeus completaram a goleada com um autogolo de Nilson Miguel, aos 31, e um remate certeiro de Daniel Shiraishi, aos 35.