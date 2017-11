Actualidade

O Sporting de Braga assegurou hoje a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao receber e vencer 3-1 os alemães do Hoffenheim, em jogo da quinta jornada do grupo C da prova.

Tudo parecia bem encaminhado para os 'arsenalistas' logo no primeiro minuto, quando Marcelo Goiano inaugurou o marcador, os germânicos ainda fizeram perigar o resultado, ao igualarem aos 74, por Uth, mas Fransérgio, com um 'bis' aos 81 e 90+3, garantiu a vitória para a sua equipa.

O triunfo permitiu ao Sporting de Braga subir à liderança do grupo com 10 pontos, passando os búlgaros do Ludogorets, que perderam em casa com os turcos do Basaksehir por 2-1, tendo os 'arsenalistas' assegurado desde já o apuramento para os 16 avos de final, a uma jornada do final desta fase.