O Sporting assegurou hoje a quinta presença na 'final four' da UEFA Futsal Cup, a segunda consecutiva, ao vencer o Nacional Zagreb 3-1, em jogo da segunda jornada do grupo B da Ronda de Elite.

Os golos do triunfo 'leonino' foram alcançados por Fortino (15 minutos), Pany Varela (27) e Pedro Cary (40), tendo Matheus (38) apontado o golo dos croatas, criando ainda alguma incerteza quanto ao resultado final.

Com duas vitórias em dois jogos, o Sporting passa a somar seis pontos e até pode perder frente ao Dina Moscovo (que não somou qualquer ponto até agora), na terceira e última ronda do grupo, no domingo, uma vez que tem vantagem no confronto direto com o Halle-Gooik e o Nacional Zagreb, ambos com três pontos.