Actualidade

A autora Ana do Vale Lázaro recebeu hoje o Prémio Literário Maria Rosa Colaço, dedicado à literatura infantil, no valor de 5.000 euros, com o original "Pescadores de nuvens", anunciou hoje a câmara almadense.

A cerimónia de entrega decorreu na sala Pablo Neruda do Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, no dustrito de Setúbal.

A esta 12.ª edição do galardão concorreram 147 obras originais, que foram avaliadas por um júri constituído por José Correia Tavares, em representação da Associação Portuguesa de Escritores, José Oliveira, pela Câmara de Almada, e por Rita Pimenta, em representação da Seção Portuguesa do Conselho Internacional sobre Literatura para Jovens - IBBY (Internacional Board for Young People).