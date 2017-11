Actualidade

O presidente do PSD despediu-se hoje do Conselho Nacional acusando o Governo de ter "perdido o rumo" e manifestou a convicção de que o partido, já com nova liderança, terá tempo para demonstrar que é alternativa.

De acordo com relatos de fontes presentes na reunião, na sua intervenção perante o último Conselho Nacional do partido em que participa como líder, Passos Coelho acusou o Governo de se arriscar a chegar a 2019 com "uma legislatura perdida".

Num discurso centrado no Orçamento do Estado para o próximo ano - sobre o qual o partido já anunciou o voto contra - e nas práticas políticas da atual maioria de esquerda, o líder social-democrata defendeu que, desde a tragédia dos incêndios de Pedrógão, o Governo perdeu o rumo e não voltou a encontrar o seu "fio condutor".