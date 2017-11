Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram e 13 ficaram feridas hoje na sequência do descarrilamento de um comboio no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, informaram as autoridades.

Segundo Pratap G. Yadav, da polícia, o acidente ocorreu ao início da manhã perto da estação Manikpura, a cerca de 200 quilómetros de Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh.

O comboio tinha como destino Patna, capital do vizinho estado de Bihar.