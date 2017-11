Actualidade

Os Estados Unidos vão destacar seis caças furtivos para manobras aéreas conjuntas com a Coreia do Sul, a realizar no início de dezembro, numa nova demonstração de força perante a ameaça da Coreia do Norte.

Os aviões F-22 Raptor vão participar nos exercícios "Vigilant Ace", a ter lugar entre 04 e 08 de dezembro, disse um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

Segundo os meios de comunicação sul-coreanos, esta é a primeira vez que os Estados Unidos destacam seis F-22 de uma vez para a península coreana, algo que pode ser visto como uma mensagem de advertência para Pyongyang depois da manobra, este mês, com três porta-aviões nucleares - algo nunca visto numa década - nas proximidades das águas norte-coreanas.