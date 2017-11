Governo/2 anos

O líder parlamentar do PS, Carlos César, defendeu hoje que o PS, "não obtendo maioria absoluta" nas legislativas de 2019, deve procurar uma solução que "repita" em "estabilidade e progressos" o percurso da atual legislatura.

"Nessa matéria só dou a minha opinião pessoal. Eu acho que o melhor governo é o governo do Partido Socialista. Se o Partido Socialista obtiver maioria absoluta esse é que é o sucesso do PS, mas não o tendo deve procurar uma solução que repita, em termos de estabilidade e progressos, aquilo que tem acontecido ao longo desta legislatura", afirmou.

O líder parlamentar do PS falava à agência Lusa a propósito dos dois anos da posse do governo minoritário do PS, que se completam no próximo domingo.