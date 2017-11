Síria

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, saudou na quinta-feira o "grande esforço" do homólogo russo, Vladimir Putin, para desenvolver um novo processo de paz na Síria com o apoio dos governos da Turquia e do Irão.

O chefe de Estado da Bolívia destacou a iniciativa dos três Presidentes (russo, turco e iraniano) relativamente à crise na Síria, onde, afirmou, "já vai em cerca de meio milhão o número de mortos por confrontos com o terrorismo".

"A partir da Bolívia queremos dizer que a melhor forma de garantir a paz social e mundial é respeitando a dignidade e a identidade dos povos", realçou Evo Morales, que abordou o tema na presença do ministro da Energia e Indústria da Rússia, Alexander Novak, que participa hoje na reunião plenária do IV Fórum de Países Exportadores de Gás, em Santa Cruz, no leste da Bolívia.