Actualidade

Duas agências de viagens chinesas foram multadas por oferecerem excursões ao Vaticano, com o qual Pequim não tem relações diplomáticas, levando à retirada do destino da oferta turística, foi hoje noticiado.

De acordo com o Global Times, jornal em inglês do grupo Diário do Povo, órgão central do Partido Comunista Chinês (PCC), as agências Tuniu e Tongcheng foram multadas em 300.000 yuan (38.453 euros) por fazerem negócios com países que não figuram na lista de destinos aprovados pelas autoridades.

A oferta que disponibilizavam também incluía excursões ao arquipélago de Palau, no Pacífico, também sem relações diplomáticas com a China.