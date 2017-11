Actualidade

A Câmara de Vila Nova de Gaia assina hoje com a tutela um contrato de financiamento de três milhões de euros que visa a reabilitação da margem do rio Douro entre Avintes e o areinho de Oliveira do Douro.

Em causa está a continuação do projeto das Encostas do Douro, empreitada que está a ser realizada por etapas e que no total implica um investimento superior a dez milhões de euros.

De acordo com o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, o contrato que esta manhã leva ao Norte o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, servirá para garantir a ligação entre o areinho de Avintes e o de Oliveira do Douro por via ciclável e ligação pedonal.