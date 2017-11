Actualidade

O Presidente das Filipinas assinou na quinta-feira uma declaração que põe oficialmente fim ao processo de paz com os rebeldes comunistas, anunciou hoje, em comunicado, o gabinete presidencial.

Rodrigo Duterte ordenou aos órgãos competentes do Governo para "cancelar as negociações de paz e as reuniões com a Nova Frente Democrática/Partido Comunista das Filipinas/Novo Exército do Povo", de acordo com a proclamação n.º 360, emitida na quinta-feira e agora divulgada pelo gabinete presidencial.

"Parece-nos lamentável que os seus membros não tenham demonstrado sinceridade e compromisso na hora de procurar negociações pacíficas legítimas e significativas", afirmou o gabinete presidencial.