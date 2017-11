Actualidade

As Bibliotecas Públicas Itinerantes que operam em 20 das zonas da Colômbia onde ex-guerrilheiros das FARC preparam a reintegração na sociedade receberam, entre março e outubro, 176.313 visitas.

Os dados foram facultados na quinta-feira em Caldono, município do departamento de Cauca, no sudoeste do país, pela diretora da Biblioteca Nacional da Colômbia, Consuelo Gaitán, ao apresentar um balanço da iniciativa que se desenrola em comunidades rurais e em acampamentos de antigos combatentes.

O relatório indicou que os ex-membros das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) efetuaram 6.351 visitas às bibliotecas itinerantes.