Actualidade

O social-democrata Sooronbai Zheenbekov foi empossado hoje como Presidente do Quirguistão, depois de ter ganhado, à primeira volta, as eleições de outubro, com 54,2% dos votos.

Sooronbai Zheenbekov, de 59 anos, renunciou ao cargo de primeiro-ministro para se candidatar à presidência da república centro-asiática, sucedendo assim a Almazbek Atambaïev, responsável por aproximar o país da Rússia e integrá-lo na União Económica Euroasiática (UEE), liderada por Moscovo.

"O Quirguistão continuará a cooperação estratégica com a Rússia. Também reforçará a cooperação estratégica com a China", afirmou Sooronbai Zheenbekov, na cerimónia em que prestou juramento no cargo.