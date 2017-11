Incêndios

O presidente do Turismo do Centro de Portugal considera urgente mudar a perceção de que o destino foi todo atingido pelos incêndios e que não reúne condições para o usufruto turístico.

Num encontro com jornalistas à margem do 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que decorre em Macau, no qual a diretora de área de feiras da FIL e responsável pela BTL, Fátima Vila Maior, anunciou que o Centro será o "destino convidado" da feira em 2018, Pedro Machado afirmou que é preciso "urgentemente mudar a perceção de que o destino foi todo atingido e que, neste momento, não reúne condições para a fruição turística".

"A nossa primeira grande prioridade tem sido trabalharmos para mudarmos a perceção de que o destino não deixou de reunir as condições para receber todos os turistas, nacionais e estrangeiros e, portanto, queremos aproveitar muito essa mediatização que vai ocorrer por ocasião da BTL de 2018 e dizer ao mercado nacional, em primeira instância, que o Centro de Portugal foi, de facto, atingido, mas continua com infraestruturas, com equipamento, com oferta, com produto, com marcas que podem e devem continuar a ser promovidos e que estão em perfeitas condições para poderem continuar a afirmar-se como um destino turístico", disse Pedro Machado.