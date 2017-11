Zimbabué

O ex-presidente do Zimbabué Robert Mugabe vai ter imunidade e deverá permanecer no país, noticiou hoje o jornal NewsDay, citando fontes políticas que garantiram que o acordo alcançado prevê garantias idênticas para a mulher, Grace.

Além disso, não vai ser tomada qualquer tipo de ação contra os negócios de Robert Mugabe, de 93 anos, que se demitiu na passada terça-feira, deixando o poder ao fim de 37 anos, escreveu o diário local, citado pela agência de notícias espanhola Efe.

Não foi ainda divulgada qualquer decisão sobre o futuro de aliados de Grace Mugabe, anteriormente detidos, como o ministro do Ensino Superior, Jonathan Moyo, aos quais comandantes militares se referiram como "criminosos" em torno do chefe de Estado, durante os dias em que durou a crise no Zimbabué.