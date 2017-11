Zimbabué

Dezenas de milhares de pessoas estavam reunidas hoje no estádio de Harare para assistir à cerimónia de tomada de posse do novo Presidente do país, Emmerson Mnangagwa.

Esta cerimónia tem lugar três dias depois da histórica demissão de Robert Mugabe ao fim de 37 anos no poder e sob pressão do exército, da rua e do partido, o ZANU-PF (União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica), que convocou todos os cidadãos do país a irem ao Estádio Nacional a partir das 08:30 (06:30 em Lisboa) para a investidura.

Mugabe não assistirá à posse de Mnangagwa e responsáveis da ZANU-PF disseram que o antigo Presidente vai ficar no país, depois da promessa das autoridades de que se encontra seguro e o legado como herói da independência do Zimbabué será mantido, indicou a agência noticiosa Associated Press.