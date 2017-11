Governo/2 anos

O deputado do BE José Manuel Pureza defendeu que cada dia dos dois primeiros anos de Governo PS foram "um teste à solidez dos acordos" com o executivo, considerando que há espaço para "aprofundar a convergência".

"Se a pergunta é se pode haver caminho de convergência, de articulação, nos partidos à esquerda para além da legislatura, eu diria não há nada que impeça que assim seja", disse, em declarações à agência Lusa a propósito dos dois primeiros anos sobre a posse do Governo PS, que se assinalam no domingo.

Para José Manuel Pureza, "se houver vontade assumida por parte das várias forças políticas em criar uma fórmula" que pode não ser a atual, "uma fórmula de articulação para aprofundar o caminho que se começou em 2015, isso poderá perfeitamente acontecer".