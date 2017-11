Actualidade

O presidente do Turismo do Centro de Portugal, mostrou-se hoje confiante, em Macau, de que a região vai continuar a crescer "acima dos dois dígitos" em 2018.

"Em 2017, os dados do INE [Instituto Nacional de Estatística] revelam que a região Centro foi a que mais cresceu em percentagem nas dormidas e numa vantagem muito significativa, cerca de três vezes mais do que cresce a média nacional", começou por afirmar, lembrando "que não é uma novidade".

Apontando os exemplos, segundo os mapas do INE de abril ou de maio de 2017, o Centro de Portugal foi a região que mais cresceu comparativamente com todas as outras regiões e, inclusivamente, com aquilo que foi o crescimento de Portugal.