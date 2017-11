Actualidade

O BCP contratou a Goldman Sachs International, o Millennium BCP, a SG CIB e o UBS Investment Bank para procurar investidores para a emissão de dívida de 300 milhões de euros a fim de aumentar os rácios de capital.

Numa nota enviada na quinta-feira à noite ao regulador do mercado (CMVM), o banco liderado por Nuno Amado comunicou que mandatou as quatro instituições financeiras para "organizarem um conjunto de reuniões com investidores qualificados europeus, a terem início a 27 de novembro".

"Dependendo das condições de mercado, o banco poderá decidir realizar em seguida uma emissão de títulos de dívida subordinados ao abrigo do seu Euro Note Programme, denominada em Euros, a taxa fixa, com prazo de 10 anos e possibilidade de reembolso antecipado, por parte do Banco, no final do 5.º ano, que se pretende que venha a preencher os requisitos regulamentares para poder ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2", refere na nota.