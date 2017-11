Actualidade

A lei que reforça os critérios de idoneidade dos gestores dos bancos, através de requisitos como a análise do currículo e de "potenciais conflitos de interesse", entra em vigor no sábado, segundo o Diário da República de hoje.

Esta lei, que altera o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, visa "garantir a redução de potenciais conflitos de interesse e reforçar os critérios de avaliação da idoneidade", segundo a portaria assinada pelo primeiro-ministro, António Costa, e publicada em Diário da República.

Um dos artigos alterados é o 30.º, em que é acrescentado que na avaliação da idoneidade dos membros dos órgãos de administração e fiscalização deve ser tido em conta "o currículo profissional e potenciais conflitos de interesse, quando parte do percurso profissional [da pessoa em causa] tenha sido realizado em entidade relacionada direta ou indiretamente com a instituição financeira em causa, seja por via de participações financeiras ou de relações comerciais".